¹ñºÝÅª¤ÊÈÇ²è²È¤Ç¡¢¾®Àâ²È¡¢Æ«·Ý²È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê³èÌö¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃÓÅÄËþ¼÷É×¡Ê1934¡Á97¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºîÉÊÅ¸¤¬¡¢Ê¡²¬¸©¹Ô¶¶»Ô¹Ô»ö5ÃúÌÜ¤Î»ÔÁýÅÄÈþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Èþ½Ñ´ÛÁÏÀß20¼þÇ¯¤Îµ­Ç°Å¸¤Ç¡¢ÈÇ²è¡¢Æ«·Ý¡¢¥Ö¥í¥ó¥ºÄ¦¹ï¤Ê¤É70ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡£23Æü¤Þ¤Ç¡£ÃÓÅÄ¤Ï60Ç¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝÈÇ²è¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ìÅ¸¤ÇÊ¸ÉôÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢66Ç¯¤Î¥Ù¥Í¥Á¥¢¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ìÅ¸¤ÇÈÇ²èÉôÌç¹ñºÝÂç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£7