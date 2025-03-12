¢¡¥¿¥­¥·¡¼¥É»Ñ¤Ç³ýÅç¤ß¤º¤­¤ÈËË´ó¤»¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¸ø³«¢¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¼Æ¬¸ù³¤(26)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬X¤ò¹¹¿·¡£?¥¼¥¯¥·¥£Â´¶È?¤òÊó¹ð¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙÂ´¶È¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¼¥¯¥·¥£¤Ë·È¤ï¤ì¤¿ 2Ç¯´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¿¥­¥·¡¼¥É»Ñ¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î³ýÅç¤ß¤º¤­(20)=Ä¹ºê»Ô½Ð¿È=¤ÈËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡Öº£¤À¤Ë¥¼¥¯¥·¥£CM¥Ü¡¼¥¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¹âÍÈ´¶¤òËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«