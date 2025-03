オーストラリアで心臓移植を待つ男性が、臓器の準備ができるまで、BIVACORのチタン製人工心臓を取り付けた状態で100日間生存したことがわかりました。男性は2025年3月に無事ドナーが見つかっています。Australian man survives 100 days with artificial heart in world-first success | Health | The Guardianhttps://www.theguardian.com/australia-news/2025/mar/12/australian-man-survives-100-days-with-artificial-heart-in