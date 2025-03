「The Tabelog Award 2025」。初めてノミネートされた店舗の中でも特に「食べログユーザーから注目されている店」に贈られる「Best New Entry」を受賞したお店を紹介していく本連載。今回は2024年に移転してさらにパワーアップし「Best New Entry」と「Silver」を受賞した注目のイタリアン「イル アオヤマ」をご紹介。Best New Entry受賞店をご紹介2025年1月29日に発表された「The Tabelog Award 2025」。初めてノミネートされた店