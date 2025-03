ブランデー戦記が、新曲「The End of the F***ing World」を3月19日に配信リリースする。 (関連:ブランデー戦記、ちゃくら、パーカーズ、berry meet、KOHAKU…2024年飛躍遂げるバンドは?) 本情報は、3月11日の夜にブランデー戦記の公式Instagramで突然行われたインスタライブ内で発表されたもの。同楽曲はイギリスのダークコメディドラマ『The End of the F***ing World』(