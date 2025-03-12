¢¡¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¼ã¡¹¤·¤¯¤ª¸µµ¤¡×89ºÐ¤È¾Ð´é¢¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¸ýÇî»Ò(56)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬89ºÐ¤Î?Âç¸æ½ê?¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö3¡¦11¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°µ­»ö¤Ç¤Ï¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÅòÀî¤ì¤¤»Ò¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£11Æü¤ËÅìµþ¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè12²ó Á´²»³Ú³¦¤Ë¤è¤ë²»³Ú²ñ 3.11 ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅòÀî¤ì¤¤»ÒÀèÀ¸¤Ë¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤