大阪発スリーピースバンドのブランデー戦記が3月19日、新曲「The End of the F***ing World」を配信リリースすることが発表となった。◆ブランデー戦記 画像これは昨晩、ブランデー戦記のインスタライブ内で発表されたもの。同曲はイギリスのダークコメディドラマ『The End of the F***ing World』(邦題:このサイテーな世界の終わり)にインスパイアされて制作した楽曲であり、タイトルは原作からそのまま引用された。原作ドラマは