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新たな日本ゴルフ殿堂が発足　プロ殿堂は発展的解消！！アマを含めて功績を顕彰

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 日本ゴルフ協会は12日、日本ゴルフ殿堂の設立を発表した
  • プロを対象とした日本プロゴルフ殿堂は発展的に解消
  • JGAの新組織として4月1日から再出発する
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