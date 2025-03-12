ニューストップ > スポーツニュース > 新たな日本ゴルフ殿堂が発足 プロ殿堂は発展的解消！！アマを含めて… スポニチアネックス 新たな日本ゴルフ殿堂が発足 プロ殿堂は発展的解消！！アマを含めて功績を顕彰 2025年3月12日 21時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 ざっくり言うと 日本ゴルフ協会は12日、日本ゴルフ殿堂の設立を発表した プロを対象とした日本プロゴルフ殿堂は発展的に解消 JGAの新組織として4月1日から再出発する 記事を読む おすすめ記事 アキッパが2025年もJ1・名古屋グランパスとのシルバーパートナー契約を更新。「日本一アクセスしやすいスタジアム」を目指します 2025年3月6日 10時0分 EENOURが国内最大級のゴルフの祭典「ジャパンゴルフフェア2025」に出展！ブースで今平周吾プロサイン入りゴルフボールの抽選会も開催！ 2025年3月7日 10時34分 安田美沙子「これからも夫婦仲良く」結婚記念日をマラソン2ショで報告「幸せそう」「最高の1日」 2025年3月10日 13時5分 竹田麗央「今度はアメリカで勝ちたい」…中国で米女子ゴルフツアー２勝目、昨年初Ｖは日本 2025年3月11日 6時0分 山口県初上陸！シーモール下関に店舗数日本最大級のインドアゴルフスクール『ステップゴルフプラス下関店』3/6先行入会キャンペーンスタート! 2025年3月6日 11時35分