天皇皇后両陛下の長女・愛子さまと秋篠宮家の次女・佳子さまは、2月14日、千葉県・市川市の宮内庁新浜鴨場で「鴨場接待」に臨まれました。愛子さま:Very nice to meet you too. It’s a fine day.(お会いできてうれしいです。良いお天気ですね)I hope you will enjoy.(楽しまれますように)佳子さま:Nice to meet you.(お会いできてうれしいです)この日参加したスイスやキューバなど12カ国の大使夫妻らとあいさつを交わされ