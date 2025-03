East Of Edenが、1stフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』を本日リリースした。◆East Of Eden MV今作ではBABYMETALやSixTONESへの楽曲提供でも注目を集める作家・MEG(MEGMETAL)と、京本大我との共作やDECO*27の編曲等を手がけるHayato Yamamotoが「Shooting Star」のほか、「IKIZAMA」、「I don’t say goodbye」の3曲を担当している。その他、a crowd of rebellionのギタリスト・丸山漠による「Darkside Lotus」の