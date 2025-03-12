南海トラフ地震が起きた場合、大分県内の被害想定は最大震度が6強、最大津波高が13.5メートル、死者数は最大で2万人に達します。あらためて津波からの避難のあり方を考えます。 【写真を見る】南海トラフ地震住民主体で非常用物資を保管、備え進む専門家「経験のない地震…すぐに津波を疑って」 政府の地震調査委員会は今年1月、南海トラフ巨大地震が今後30年以内に発生する確率について、これまでの「70%から80%」を
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