¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°(Afternoon Tea LIVING)¤«¤é¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤Æ¤é¤ª¤«¤Ê¤Ä¤ß¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¸¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯4·î1Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°Å¹ÊÞ¤Û¤«¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡È¤ä¤µ¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¸¤¡É¥¢¥¤¥Æ¥à½À¤é¤«¤ÊÀþ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¼ç¤Ë¸¤¤äÆ°Êª¤Î³¨¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤Æ¤é¤ª¤«¤Ê¤Ä¤ß¡£¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¸¤¤¿