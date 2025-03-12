¢¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎïÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ê»Ñ¢¡?²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ?¤Î1¿Í¡¢Áá¸«Í¥(58)¤¬Æ±¤¸¤¯Æ±´ü¤Ç?¤¢¤ÀÌ¾¸Æ¤Ó?¤ò¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤¤¸µ¡Ö¥·¥Ö¤¬¤­Ââ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÃÈ¿§·ÏÅý¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤Þ¤ì¤¿Áá¸«¤ÎÎÙ¤Ç¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÌô´ÝÍµ±Ñ(59)¤¬¼Ì¤ë1Ëç¤ò¸ø³«¡£¡ÖºòÆü¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¤È»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£Æ±´üÃç´Ö¤Î¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Ï²ÈÂ²¤äÍ§Ã£