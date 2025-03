United Athle (ユナイテッドアスレ)が、CHITO率いるBAD IDEAとの初コラボレーションを実現させ、2025年3月22日(土曜)・23日(日曜)の2日間限定でPOP UP STOREを開催します。 United Athle「POP UP STORE」 会場 : THE PLUG所在地 : 東京都渋谷区神宮前6-12-9 1F期間 : 2025年3月22日(土曜)・23日(日曜)営業時間 : 12時〜19時 ※最終日は18時までの営業販売元 : enone tokyo inc. United Athl