¢¡ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê£´ÆüÌÜ¡Ê£±£²Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡ËÉüµ¢£²¾ì½êÌÜ¤ÎÀ¾»°ÃÊÌÜ£±£²ËçÌÜ¡¦Ìð¸å¡Ê²¡ÈøÀî¡Ë¤¬Åì£±£³ËçÌÜ¡¦Êæ¹â¡ÊÈø¾å¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£²Ï¢¾¡¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éº¸¤òÆþ¤ì¤Æ±¦¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ÆÀ°Õ¤Î·Á¤ÇÁ°¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÊæ¹â¤ÎÆÍ¤­Íî¤È¤·¤âº¸¤«¤¤¤Ê¡ÊÏÓ¡Ë¤ò¥°¥¤¥Ã¤ÈÊÖ¤¹ËüÁ´¤Î·Á¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£À¾²ÖÆ»¤Ç¤Ï»Õ¾¢¤Î²¡ÈøÀî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦¹ëÉ÷¡Ë¤¬½Ð·Þ¤¨¡Ö¤¤¤¤ÁêËÐ¤À¤Ã¤¿¤¾¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê