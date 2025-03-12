¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2025Ç¯¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡×¤¬¡¢4·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö2024Ç¯¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡×¤Î·ë²Ì°ìÍ÷¢£40¼þÇ¯µ­Ç°¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î·î´©¡Ö¤¤¤Á¤´¿·Ê¹¡×¤Ç1986Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡×¤Ï¡¢450¤òÄ¶¤¨¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢ÅêÉ¼¿ô¤Ë¤è¤ê½ç°Ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯