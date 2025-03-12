ÇÐÍ¥¥æ¡¦¥¹¥ó¥Û¤¬¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö333¡×¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¡ÚÃíÌÜ¡Û¥æ¡¦¥¹¥ó¥Û¡¢¡È¾®ÂÀ¤êµ¿ÏÇ¡É¤Ë¥³¥á¥ó¥È333¤ÏÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥Û¥¸¥å¥ó¤¬ÀßÎ©¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤À¡£3·î12Æü¡¢333¤Ï¥æ¡¦¥¹¥ó¥Û¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥æ¡¦¥¹¥ó¥Û¤Ï¡¢2000Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥·¥³¥® Éã¤È»Ò¤¬²á¤´¤·¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2002Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È