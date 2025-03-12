¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼°¦¹¥²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ëè·îÂè1ÆüÍËÆü¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥êÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ô¥¡¥ó¥»¥ó¥Ì¾ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥«¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢ÁÔ´Ñ¤Ê¸÷·Ê¤¬¹­¤¬¤ë¡£¤³¤ÎÄê´ü¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ºÇÂçµé¤Îµì¼Ö¥¯¥é¥Ö¡ÖVincennes en Anciennes¡Ê¥ô¥¡¥ó¥»¥ó¥Ì¡¦¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¡Ë¡×¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼«Æ°¼ÖÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¥ô¥¡¥ó¥»¥ó¥Ìµì¼Ö²ñ¤ÎÄêÎã¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¼Ì¿¿28