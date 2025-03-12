¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¡Ö2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¡×  ¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤ò¸øÉ½¡£2024Ç¯¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¾å¹â30²¯±ßÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¡¢Á°Ç¯Èæ133¡óÁý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢7»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤ÇÇä¾å¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨54¡óÄ¶¡¢ºÇ¹â±×¤â3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤â¶¯²½¤·¡¢°ìÇ¯¤Ç20¿Í¤¬¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¡¢¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÖÉÔÆ°»º¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö