¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¤Ï¡¢2025Ç¯3·î28Æü(¶â)¡Á2025Ç¯5·î26Æü(·î)¤Î´ü´Ö¡¢Çð¥â¥Ç¥£(ÀéÍÕ¸©Çð»Ô)¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖJOYFUL Petit(¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë ¥×¥Á)¡×¤ò½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¡ÖJOYFUL Petit(¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë ¥×¥Á)¡× ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¤Ï¡¢2025Ç¯3·î28Æü(¶â)¡Á2025Ç¯5·î26Æü(·î)¤Î´ü´Ö¡¢Çð¥â¥Ç¥£(ÀéÍÕ¸©Çð»Ô)¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖJOYFUL Petit(¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë ¥×¥Á)¡×¤ò½ÐÅ¹¡£¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¤Ï2022Ç¯6·î´ü¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÂ¿