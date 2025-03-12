¢¡¤È¤Ë¤«¤¯Æ´¤ì¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¢¡FRUITS JIPPER¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Ý¯°æ¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ´¤ì¡×¤È¤¤¤¦Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é¤È½Ð²ñ¤¨¤¿´¶Æ°¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£(º¸¤è¤ê)ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡¢¤Ä¤ó¤¯¡é¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢·îÂ­Å·²»¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤ÊX@FRUITS_ZIPPER¤è¤ê¡Ö¹æµã¤·¤¹¤®¤Æµã¤­¤Ê¤¬¤é¤Î¾Ð´é¾Ð¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¥×¥í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ä¤ó¤¯¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾Ð¤Ã¤Æ»£¤ê¤¿¤¯