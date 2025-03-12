¡ÖDEAN ¡õ DELUCA¡×¤Ï¡¢3·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢½é¤Î¥É¥Ã¥°¥°¥Ã¥º¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤­¤ÇÊØÍø¡ª°¦¸¤ÍÑ¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¥­¥ã¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¢£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥é¡¼¤¬¥¹¥Æ¥­º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦¸¤¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¤è¤êË­¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖCITYDOG¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖDEAN ¡õ DELUCA¡×½é¤Î¥É¥Ã¥°¥°¥Ã¥º¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¥­¥ã¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿