¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉLUNA SEA¤ª¤è¤ÓX JAPAN¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈSUGIZO¡Ê55¡Ë¤¬12Æü¡¢²»³Ú±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖÉ¹±ðhyoen 2025¡Ý¶ÀÌæ¤ÎÌëºµ¡Ý¡×¡Ê7·î5¡Á7Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ëµ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£NEWSÁýÅÄµ®µ×¡Ê38¡Ë¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¹â¶¶ÂçÊå»á¡Ê38¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢SUGIZO¤ÏÁýÅÄ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¼ê±Û·¯¤È¤Ï¤è¤¯¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈNEWS¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£ÁýÅÄ¤Ï¡Ö