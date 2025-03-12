¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥ô¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)ÇÔÂà¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CL¥é¥¦¥ó¥É16¡¦2nd¥ì¥°¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)Àï¤ÇÀèÈ¯¡£Àè½µ¤Î1st¥ì¥°¤Ï°µÅÝÅª¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÅ¨ÃÏ¤Ç1-0¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢Í­Íø¤Ê¾õ¶·¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÁê¼ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê1st¥ì¥°¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¬