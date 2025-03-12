NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¡Ê38¡Ë¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖÉ¹±ðhyoen2025¡½¶ÀÌæ¤ÎÌëºµ¡½¡×¤Îµ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç7·î5¡Á7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¤À¤¬¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î·Ð¸³¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¥É¥é¥Þ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¥Ç¡¼¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¡£¤½¤Î¤¿¤á¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤¼