ÆüËÜÀ½Å´¤Ï12Æü¡¢¥Ù¥¢ÁêÅöÊ¬¤È¤·¤Æ·î³Û1Ëü2Àé±ß¤Ç²óÅú¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï·î³Û1Ëü5Àé±ß¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£