Âè83´ü½ç°ÌÀï£Ãµé£²ÁÈ¡Ê¼çºÅ¡§Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¦ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡¦ÆüËÜ¾­´ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢ºÇ½ª10²óÀïÁ´27¶É¤Î°ìÀÆÂÐ¶É¤¬³ÆÃÏ¤ÎÂÐ¶É¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á´ØÀ¾¾­´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾åÌîÍµ¼÷»ÍÃÊ¡½¹â¶¶Í¤ÆóÏº»ÍÃÊ¤Î°ìÀï¤Ï149¼ê¤Ç¾åÌî»ÍÃÊ¤¬¾¡Íø¡£¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Î»þÅÀ¤Ç´ýÀïÍ¥¾¡£²²ó¤ò¸Ø¤ëÂç´ï¤¬ÊÒÎÚ¤ò¼¨¤·¡¢¸«»ö£±´üÌÜ¤Ç¤Î¾ºµé¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡û½é»²²Ã¤Î½ç°ÌÀï¤Ç¤È¤â¤Ë½ç°ÌÀï½é»²²Ã¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼ê¤ÎÎ¾¼Ô¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£¸¾¡£±ÇÔ¤Î¾åÌî»Í