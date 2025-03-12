¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¹©»ö¤ò½ä¤ëÀÅ²¬¸©¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤¬3·î11Æü¡¢¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¡¢JRÅì³¤¤¬¼¨¤·¤¿¸©¶­¤«¤é300¥áー¥È¥ë°ÊÆâ¤ÇÀè¿Ê¹£¤Î·¡ºï¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÆÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤ÇÀÅ²¬¸©¶­¤«¤é300¥áー¥È¥ë°ÊÆâ¤ÎÀè¿Ê¹£·¡ºï JRÄó¼¨¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÍÆÇ§¡áÀÅ²¬¸©ÀìÌçÉô²ñ º£²ó¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤Ç¤Ï¡¢Âç°æÀî¤Î¿å»ñ¸»¤Ë´Ø¤·¤Æ½ÅÅÀÅª¤ËµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ JRÅì³¤¤Ï¡¢ËÜ¹£¤ÎÁ°¤ËÃÏ¼Á¤äÍ¯¿å¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤Î