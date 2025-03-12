¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/12¡Û½÷Í¥¤ÎÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¡õÀÄÈ±¤¬ÏÃÂê¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¢¡Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡ÉºÝÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«7Æü¤«¤éÀÄÈ±»Ñ¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ³¡¹¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤ÇØÃæ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÇØÃæ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊª¤«¥·¡¼