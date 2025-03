ん・フェニが、2025年最初の新曲「i’m so sorry」(アイム・ソー・ソーリー)を配信リリースした。キャッチーなサウンドとガーリーな歌声で俄然注目を集めている、シンガー・ソングライター=ん・フェニ。2024年9月にリリースした「オールナイトレディオ」、11月にリリースした「VETICA feat. wadfah」ではタイの音楽シーンとのコラボレイト、そして12月にリリースした「SCREW IN MY HEAD」に続く最新シングル「i’m so sorry」を配