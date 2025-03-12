¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÆâÂ¢¤Î¥«¥á¥é¤Î¿Ê²½¤¬Ãø¤·¤¤¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï4000Ëü²èÁÇ¡¢5000Ëü²èÁÇ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤Ê¤ó¤È2²¯²èÁÇÂÐ±þ¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î2²¯²èÁÇ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÏËÜÅö¤«¡©¡×¤Èµ¿¤¦Á°¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÃ±½ã¤Ë²èÁÇ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤é²è¼Á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤Î¤«¡©¥Ç¥¸¥«¥á¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÌµÍÑ¤ÎÄ¹Êª¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤Û¤È¤ó¤É¡Ö¥³¥ó