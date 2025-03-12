¾å³¤³¤¹Á¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµ¢´Ô¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥Æ¥­¤Ê»þ´Ö¡×Ãæ¹ñ1Éô¤Î¾å³¤³¤¹Á¤òÎ¨¤¤¤ë¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¡¢¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¡¼¥ó¤¬¡Ö¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¡×¡Ö´¶·ã¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥Æ¥­¤Ê»þ´Ö¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾å³¤³¤¹Á¤Ï3·î11Æü¤ËAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-4¤Ç