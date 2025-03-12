¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¤ÎÎ¹Æüµ­¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬µÙÍÜÁ°¤Ë¼«ºî¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÅÄ²í¸ùºî¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¾å¤Ë¡Ö¤´´®Ç½¤¢¤ì¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍÅÄ¤Î¼«ºî¥¤¥é¥¹¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡É¤Î¼ê½ñ¤­Ê¸»ú¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î®Àþ·¿¤Îµ¡ÂÎ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ú¥é¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¥¿¥¤¥ä¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢