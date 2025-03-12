¡ÖÄ«¤Î¹­¾ì¡ÁJAEJOONG²ó¡× ºòÇ¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢3·î15Æü(ÅÚ)¡¦16Æü(Æü)¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò·ó¤Í¤¿¹±Îã¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È"J-PARTY"¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤¬¹µ¤¨¤ë¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºòÇ¯ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥¸¥å¥ó¥¹(XIA)¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È"JX"¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°­¤¤µ­²±¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡ÁMy Memories¡×(2024Ç¯)¤Ç¤Î"ÇÐÍ¥¥­¥à¡¦¥¸¥§¥¸¥å¥ó"ºÆ»ÏÆ°¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤ËÅÏ¤ë¶á