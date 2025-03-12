·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÇÏÞ¼ËáÍý»Ò»á¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£2·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÄã¸Â¤Î³èÆ°¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Æü¤è¤ê»Å»ö¤òºÆ³«¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶°øÉÔÌÀ¤Î»ýÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÇÏÞ¼ËáÍý»Ò»áÇÏÞ¼»á¤Ï2·î¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥Ó¥¸¥È¥ÔÊüÁ÷Ãæ¤ËÂÎÄ´¤¬°­²½¤·ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤óÈÖÁÈ¥Á¡¼¥à¤Ë¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Âþº£¡¢¥¹¥Æ¥í