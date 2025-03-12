²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special¡ÙÂè2²ó¤¬¡¢3·î13Æü¸á¸å4»þ¤«¤éPrime Video¤ª¤è¤ÓDMM TV¤ÇÇÛ¿®¡£º£²ó¤Ï¡¢¿¹ºêÇîÇ·¡ÊTEAM NACS¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢King & Prince¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Åç ÌÐ»Ò¡õ¸÷¤Î3ÁÈ¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§King & Prince¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¤È¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Î¿ÆÏÂÀ­¤Ï¡©¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¡Ù¡Ø²Ö¤Î¤ÁÀ²¤ì¡Ù¤Ê¤É¤«¤é¹Í»¡¡Ë King & Prince¤Ï²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖHEART¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï¡È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÁ´³«¡É¤Î¥í¥Ã¥¯