¤­¤ç¤¦¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤ÏÆÞ¤ê¶õ¤¬Â³¤­¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¸á¸å¤âÆÞ¤ê¶õ ½ê¡¹¤Ç±«¤â 13Æü¤«¤é14Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅ·µ¤²óÉü ½µËö¤ÏºÆ¤Ó±«¤Ë¡Ê3/12Ãë¡Ë Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ï¸ü¤¤±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þ¡¹¼å¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°11»þ35Ê¬¸½ºß¤Îµ¤²¹¤Ï14.3¡î¤ÇÉ÷¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤­¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤âÆÞ¤ê¶õ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£³°½Ð¤¹¤ëºÝ¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´