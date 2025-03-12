¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î¸Þ´üÀ¸¤È¤·¤Æ11¿Í¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤­¤ç¤¦12Æü¡¢2¿ÍÌÜ¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î20ºÐ¡¦Äáºê¿Î¹á¡Ê¤Ä¤ë¤µ¤­¡¦¤Ë¤³¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤òÆ²¡¹ÈäÏª¡ªÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë20ºÐ¤ÎÄáºê¿Î¹á¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤Ò¤Ê¤¿¡×µÜºê¸©¤ÎºÇÆîÃ¼¡¢¶ú´Ö»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÅÔ°æÌ¨¡×¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢ÆÃµ»¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÄáºê¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯8·î¡¢¡Ö¹¥¤­¤Ç¡£¹¥¤­