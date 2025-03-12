12Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì³µ¤ÍÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤â¾å¾º¤·¡¢»³·Á¤È¼òÅÄ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹17ÅÙ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ìÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°10»þÈ¾¸½ºß³ÆÃÏ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¼òÅÄ»Ô¤ÎÉÍÃæ¤¬14.6ÅÙ¡¢»³·Á¤¬10.4ÅÙ¡¢ÊÆÂô¤¬5.6ÅÙ¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï»³·Á¤È¼òÅÄ¤Ç17ÅÙ¡¢¿·¾±¤ÈÊÆÂô¤Ç14ÅÙ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Ï¤³¤ì¤«¤éµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤Ç¼¡Âè¤ËÆÞ¤ê¤È¤Ê¤êÌë¤Ï±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢