Image: Gizmodo US ·²Íº³äµò¡¢ÀÚâøÂöËá¡£AMD¤¬ºÇ¿·¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡ÖRadeon RX 9070¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï550¥É¥ë¡£ÊÆGizmodo¤Îµ­»ö¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Radeon RX 9070¤Îºî¤ê¤Ï·øÏ´¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¸þ¤±¤Î4K¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤½¤Î¿¿²Á¤ò¼Â´¶¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ò1440p¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤È¤­¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À­Ç½Åª¤Ë¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾å°ÌÈÇ¤¬Í¥½¨¤¹¤®