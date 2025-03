気候変動は既に地球上にさまざまな悪影響をもたらしていますが、温室効果ガスの影響は衛星軌道にもおよび、運用できる人工衛星の数が最大で半分以下にまで減少することが、マサチューセッツ工科大学(MIT)などによる新しい研究で判明しました。Greenhouse gases reduce the satellite carrying capacity of low Earth orbit | Nature Sustainabilityhttps://www.nature.com/articles/s41893-025-01512-0Study: Climate change will