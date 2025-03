2025年3月11日に、Googleによるアイトラッキング技術を専門とするカナダのスタートアップ「AdHawk Microsystems」の買収に向けた交渉が最終段階に入っていることが報じられました。買収額は1億1500万ドル(約170億円)にのぼるとのことです。Google (GOOGL) Is Poised to Acquire Eye-Tracking Startup AdHawk for Glasses - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-11/google-googl-is-poised-to-acquire-eye-tr