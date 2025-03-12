Brad Brooks[£±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥æ¥¿½£¤Î¥³¥Ã¥¯¥¹ÃÎ»ö¤Ï¡¢¸ø¶¦¿åÆ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥Õ¥ÃÁÇ»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´ÊÆ½é¤Î¶Ø»ßÎã¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥ÃÁÇ¤Ï»õ¤Î¥¨¥Ê¥á¥ë¼Á¶¯²½¤Ë¤è¤ë±ÒÀ¸Â¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¿åÆ»¿å¤ËÅº²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÈÍÑ¤ÎÀ§Èó¤¬²¿½½Ç¯¤â°ìÉô¤Î½£¤ÇÀ¯¼£ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥¿½£¤Ç¤Î¶Ø»ß¤Ï¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¸üÀ¸Ä¹´±¤Î½¢Ç¤¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢£µ·î½é½Ü¤Ë³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥±¥Í¥Ç¥£»á¤Ï¸ø¶¦¿åÆ»¤Ø¤Î¥Õ¥Ã