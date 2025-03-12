¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎREINA¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤Î½÷»ù¤Î¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢REINA¤Ï¡Ö3·î10Æü¤Ë¡¢2888g¤È2814g¤Î¸µµ¤¤ÊÁÐ»Ò¤Î½÷¤Î»Ò¤òÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÁÐ»Ò¤Î½÷»ù¤òÊú¤¤¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö2¿Í¤È¤â¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤Ç¤Î¿äÄêÂÛ»ùÂÎ½Å¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¯¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºòÆü¤ÏÄë²¦