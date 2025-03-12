¶ä¼¡¤µ¤ó¤¬¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿½¡»³ÎÝ¤ÎÂÇËÀ¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢3·î10Æü¤è¤ê¡Ö·îÍËÆü¤â¥Ñ¥Æ¥ì¹Ô¤­¡×¤ÎLIVEÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âè1²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë³ÚÅ·¤Ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¶ä¼¡¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¡¢³ÚÅ·¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç³«ºÅ¤¬¾¯¤Ê¤¤·îÍËÆü¤â¥×¥íÌîµå¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö·îÍËÆü¤â¥Ñ¥Æ¥ì¹Ô¤­¡×¡£Âè1²ó