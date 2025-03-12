¡ÚUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë 0¡Ý1¡ÊPK1¡Ý4¡Ë ¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3·î12Æü¡¿¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¡Ö¿Í´Ö¤ä¤á¤Æ¤ë¥»¡¼¥Ö¡×¡Ê¥ê¥×¥ì¥¤¤¢¤ê¡ËÂÇ¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤â¡¢¤½¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤µ¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤ÎGK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£PSG¤ÏÆüËÜ»þ´Ö3·î12Æü¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊUCL¡Ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¡¦2