º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡£220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¡¢Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤·¤ª¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¤½¤ì¤Ç¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊØÍø¤Ê¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´¤Á¤ã¤Ã¤È¤»¤º¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢ö¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±