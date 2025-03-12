»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç3·î11Æü¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î61ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¾®¸ÅÁ¾¤Î¹ñÆ»1¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾èÍÑ¼Ö¤È¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Îë¼¯»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦»³ºêÅß¼ù¤µ¤ó(61)¤¬Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿´Ç¸î»Õ¤Î½÷À­(42)¤«