Rajesh Kumar SinghShivansh Tiwary[£±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤Î´Ö¤Ç¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·°ú¤­²¼¤²¤ÎÆ°¤­¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤­ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢´ë¶È¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Î»Ù½Ð¤¬¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£³Æ¼Ò¤ÏÃÍ°ú¤­°µÎÏ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë¤ÏÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â·Ù¹ð¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¹Ò¶õ¤Ï£±£±Æü¡¢Çä¾å¹â¤ÎµÞ¸ºÂ®¤òÍýÍ³¤ËÂè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¤ÎÀÖ»úÉý¸«ÄÌ¤·¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¹Ò¶õ¤â¡¢À¯ÉÜ´ØÏ¢