12ÆüÁ°°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ÇäÇãÂå¶â ÌÃÊÁÌ¾ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨(¡ó)³ô²Á £±. Æü·Ð¥ì¥Ð 55430 -46.7 23840 £². Æü·Ð¥Ö¥ë£² 1170922.4 256.3 £³. Æü·Ð¥Ù¥¢£² 11352 2.1 323.1 £´. Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð7416 -48.8 13135